Spezia-Juve, spunta uno striscione degli ultras bianconeri: “Allegri, sei tu l’errore tecnico“

Numerosi tifosi non hanno gradito le dichiarazioni del tecnico dopo il pessimo avvio di stagione. Chiesa e De Ligt hanno già risposto sul campo, toccherà adesso ad Allegri dare continuità

È cambiato decisamente il vento in casa Juve, soprattutto per il tecnico Massimiliano Allegri e non sembra essere bastata la vittoria, tra l’altro poco convincente, di ieri per ribaltare la situazione.

Nelle scorse giornata Allegri aveva messo in discussione i propri ragazzi, artefici ieri di una prestazione discreta che sono riusciti a sistemare dopo essersi fatti rimontare e superare dagli avversari.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, ieri durante la gara contro lo Spezia alcuni tifosi della Juve hanno appeso uno striscione contro il proprio allenatore

“Allegri, sei tu l’errore tecnico“. Numerosi tifosi non hanno infatti gradito le dichiarazioni del tecnico dopo il pessimo avvio di stagione. Chiesa e de Ligt hanno già risposto sul campo, toccherà adesso ad Allegri dare continuità ai risultati della sua Juve per far ricredere anche i tifosi.