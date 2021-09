Spalletti a Sky: «In parità numerica non siamo stati abbastanza ordinati, loro sono stati più esperti»

Le dichiarazioni dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti a Sky dopo la sfida di Europa League persa contro lo Spartak Mosca.

«Sono andato a salutare l’allenatore dello Spartak perché ci ha preso in giro per tutto il secondo tempo, solo questo».

Come legge la partita?

«Abbiamo sofferto un po’ nel secondo tempo, col 5-3-1 eravamo più in controllo, soffrivamo meno. In una situazione di queste abbiamo lasciato partire e ci hanno fatto il 2-1, lì è stato più difficile. Pensavo di riprendere la partita, in parità numerica invece abbiamo continuato a giocare in maniera confusionaria , senza andare a scegliere, a cercare di riagguantare il risultato. Il gol sotto sembrava fosse impareggiabile. Se fossimo stati più calmi e avessimo girato la palla meglio avrebbe girato diversamente».

Deve migliorare la capacità di lettura della squadra?

«Qualcosa si può migliorare, però abbiamo giocato tutta la partita in dieci, era lunga… nell’ultimo quarto d’ora, dieci contro dieci, mi aspettavo di fare meglio e riagguantare la partita, invece non siamo stati bravi a mantenere l’ordine ».

Come si gestisce la scofntita?

«Diventa facile, perché io già ho perso in vita mia, sono sconfitte uguali, questa è di quest’anno. Quando ti abitui a vincere e invece sei sconfitto, entri nello spogliatoio a testa bassa, ma non è stata una partita disastrosa. In dieci abbiamo non fatto benissimo, sono stati loro bravi a sfruttare i due uomini molto larghi. Una partita si può perdere, ma dal punto di vista dell’impegno c’è stato, se non ci fossero stati quei tre o quattro cartellini gialli sulle ripartenze avremmo potuto fare meglio. Loro sono stati squadra esperta, hanno fatto falli tattici, di cui alcuni un po’ al limite. Vorrei rivedere il fallo con gamba tesa su Manolas. Ho visto solo quello su Mario Rui. E’ da espulsione, il direttore di gara ha fatto la scelta corretta. Noi siamo stati squadra meno esperta e loro più bravi a sfruttare le nostre leggerezze e i nostri errori».