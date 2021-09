Spalletti: «Cosa ho detto all’intervallo? Cose normali. Quello che ha fatto la differenza è credere di potercela fare»

In conferenza: «Con i cinque cambi abbiamo più possibilità ma ancora non abbiamo capito quanto sono importanti quelli che entrano: sono fondamentali, stasera i miei l’hanno capito»

Questo il commento dell’allenatore del Napoli nella conferenza stampa post gara di Europa League contro il Leicester

«Hanno giocato una grande partita sin dall’inizio, sono andati a sfidare l’avversario giocando una partita aperta a viso aperto con continui ribaltamenti di fronte, e questo denota passi in avanti da parte della squadra. Cosa ho detto all’intervallo? Cose normali, quello che ha fatto la differenza probabilmente dopo il 2-0 è stata la continua ricerca, un montare continuo di convinzione e di credere di potercela fare anche dopo il 2-0, ed il contributo fondamentale l’hanno dato quelli che sono entrati. Vi prego di fare una sottolineatura a chi è entrato, con i cinque cambi abbiamo più possibilità ma ancora non abbiamo capito quanto sono importanti quelli che entrano: sono fondamentali, stasera i miei l’hanno capito e sono entrati dando una vampata di forza e freschezza per ribaltare il risultato. Lo dico ancora, bravi tutti ma soprattutto chi è entrato»

Il primo gol subito come col Genoa è errore individuale o no?

«Sì, probabilmente quando si attacca fuori tempo e si va fuori col terzino il centrale deve scivolare in fascia e ci sta che resti spazio alle spalle se i centrocampisti non recuperano. Ma quando devi riprendere un risultato sono rischi da prendere per poter fare qualcosa in più. Se hai calciatori che concretizzano l’opportunità di spazio che gli concedi, dobbiamo sì migliorare ma è da pignoli cercare il pelo nell’uovo. Questo qui glielo concedo, hanno fatto ciò che dovevano per tutta la partita e qualsiasi squadra si sarebbe sentita persa, loro hanno avuto l’impulso di carattere da calciatori di livello, da squadra che porta dentro il campo i tifosi e l’amore che la città ha per la squadra. Una squadra con gli attributi»