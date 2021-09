Sconcerti sul 3-0 della Juve al Malmoe: dimostrazione di forza contro un avversario inadeguato

Sul Corriere della Sera: “Tutto risolto allora? Diciamo che niente è peggiorato”. Segnali arrivano da Locatelli, che ha preso in mano la sua parte di campo

Ieri la Juventus ha battuto il Malmoe per 3-0 in Champions League. Oggi Mario Sconcerti commenta la partita sul Corriere della Sera.

“Malmoe è stato l’avversario inadeguato che doveva essere, la Juve la squadra più attenta e ordinata che serviva. Sovrapporre questo al cattivo inizio di campionato non so quanto sarebbe utile”.

Un segnale arriva da Locatelli “che ha preso in mano la sua vasta zona di campo, lasciando a Bentancur il ruolo del mediano alla Ligabue”. Per il resto, “Dybala è apparso, non si è proprio mostrato. Comunque anche lui c’è stato”.

“Tutto risolto allora? Diciamo che niente è peggiorato. È arrivata una dimostrazione di forza, la prima partita senza subire gol, sono arrivati i tre punti in Champions che poi erano la cosa che valeva davvero. Nel resto mancano riferimenti, nel senso che è stata una Juve migliore ma non è chiaro rispetto a cosa. A due anni fa, a Pirlo, al semplice fine estate di questi tempi? Malmoe è una risposta al presente, non al futuro. La squadra è stata ubbidiente, ordinata nelle tre linee anche se asimmetriche. Sta trovando in Locatelli una guida, manca ancora di chi porti avanti il gioco e lo rifinisca nella costruzione. Quello non si vede e probabilmente non c’è”.