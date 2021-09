Sconcerti: Milan e Napoli sono le squadre migliori viste finora

Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera, spiegando i motivi della sua affermazione.

“Le squadre in testa non hanno niente da costruire, arrivano da un passato compiuto di cui hanno fatto un investimento. Napoli e Milan non sembrano squadre di inizio settembre, hanno già tanta strada alle spalle . Adesso possono permettersi di dominare vecchie grandi squadre come Juventus e Lazio”.

Sconcerti parla anche della Juventus.

“Lì siamo in un campo che va oltre l’aspetto tecnico. C’è una difficoltà di base mai conosciuta. Perché Andrea Agnelli non è il proprietario della Juve come era l’Avvocato, è sottoposto alla monarchia di John Elkann a cui l’Avvocato affidò a suo tempo la cassa dell’azienda. Questo comporta che per qualunque disegno appena estemporaneo Andrea debba chiedere la copertura di John. E oggi siamo a richieste esaudite di 700 milioni in un anno e mezzo. Questo bisogno di assenso ha fatt diventare la Juve una società ricchissima e normale, cioè obbligata a farsi carico dei propri disagi. Sintetizzando, forse brutalmente, ma la brutalità non è mia, sta nelle scelte ereditarie di una grande famiglia, la Juventus non ha più alla guida il numero uno Fiat”.