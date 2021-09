Napoli-Cagliari, i convocati / Spalletti recupera Demme e Mertens

Gli uomini a disposizione del tecnico per la gara di questa sera al Maradona. Convocati anche Zanoli e Marfella

Il Napoli ha ufficializzato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro il Cagliari allo stadio Maradona. Tornano a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, sia Demme che Mertens. Convocati anche Zanoli e Marfella. Mancano invece ancora all’appello sia Lobotka che Ghoulam, alle prese con la riabilitazione post infortunio il primo e operazione il secondo. La lista dei calciatori disponibili per la panchina, però, si allunga e questa non può che essere una buona notizia.

Portieri: Marfella, Meret, Ospina

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Manolas, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Ruiz, Zielinski

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Ounas, Petagna, Politano