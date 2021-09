Mourinho: «Dobbiamo imparare a controllare i momenti di difficoltà»

Mourinho a Dazn dopo Verona-Roma 3-2.

Sono sempre preoccupato prima delle partite, è un mio modo di essere, conoscevo le loro qualità, è difficile giocare contro. Anche con Di Francesco avevano creato problemi agli avversari, potevano avere risultati diversi. Il cambio allenatore ha impatto emozionale, sapevo che era una squadra difficile da battere ma non abbiamo giocato molto bene. C’è stato lo sforzo, ma non abbiamo giocato bene, abbiamo perso tanti duelli individuali, seconde palle, loro hanno più avuto più intensità. Ho bisogno di rivedere la partita per capire con più dettagli.

Vi hanno messo in grande difficoltà soprattutto lato sinistro.

«Abbiamo analizzato questa situazione prima della partita, non ci hanno colto di sorpresa. Chi doveva marcare questo terzo uomo, è un nostro attaccante. Non Zaniolo che doveva abbassarsi con Karsdorp. Abbiamo avuto difficoltà a giocare, abbiamo esagerato con la palla lunga, è mancata un po’ di qualità al nostro gioco. I tre gol sono troppo lontani da me per avere chiaro i dettagli. Il primo quarto d’ora abbiamo avuto problemi a centrocampo.

La reazione dell’Hellas è ovvia. Non è stata una sorpresa per noi. Devi controllare i momenti di difficoltà anche se non puoi essere sempre in controllo di tutto. Dobbiamo avere più gioco, l’ammonizione ha limitato moltissimo Veretout. Devo riguardare, una cosa sono le sensazioni e un’altra l’analisi della partita.