Quattro tocchi: Insigne Fabian Koulibaly e rete del difensore kosovaro schierato al posto di Manolas. Il Napoli sta dominando

Meraviglioso schema su punizione del Napoli per il gol di Rrahmani. Gol strepitoso del Napoli a Udine. Il 2-0 su schema di punizione. Calcio piazzato ai 25 metri, anche un po’ oltre. Insigne dovrebbe crossare, in realtà avvia uno schema che vedremo spesso in questi giorni. Allarga per Fabian Ruiz (che aveva appena colpito un palo da quella distanza), cross sul secondo palo per Koulibaly che al volo mette al centro dove l’accorrente Rrahmani di testa deposita nella porta praticamente vuota visto che il portiere Silvestri era disperatamente uscito su Koulibaly.

Al 39esimo, Udinese-Napoli 0-2. Il primo gol di Osimhen che ha adagiato in rete uno splendido pallonetto di Insigne (ben lanciato da Mario Rui) sull’uscita del portiere.