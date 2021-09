Marotta: «Azionariato popolare? L’Inter è tranquilla, economicamente può andare avanti con serenità»

Intervistato da Dazn prima della gara con l’Atalanta, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato dell’azionariato popolare.

“Si è parlato tanto a livello mediatico. Cottarelli ha fatto tante dichiarazioni. L’aspetto positivo è che queste persone sono unite dall’amore e dalla passione verso questi colori, questo significa che l’Inter non rimarrà mai sola. C’è anche una proprietà che ha profuso centinaia di milioni di euro, ma che ha ridimensionato gli investimenti. Oggi l’Inter è tranquilla, economicamente può andare avanti con grande serenità. Magari non possiamo fare investimenti importanti, ma è un discorso che riguarda tutti i club italiani e non solo l’Inter. Bisogna trovare un nuovo modello di sostenibilità. La famiglia Zhang ama dare alla squadra e a noi tranquillità e vuole continuare a vincere. C’è riuscita in questi due anni e quindi dobbiamo loro rispetto”.