Marca: James Rodriguez lascia l’Everton per andarsene in Qatar

Il quotidiano spagnolo riporta che il colombiano sta per legarsi all’Al-Rayyan per la gioia dell’Everton che risparmia sul suo ingaggio

James Rodriguez sta per lasciare l’Everton. La notizia è riportata da Marca, che sostiene che il giocatore sia in Qatar per firmare con l’Al-Rayyan. Stesso in giornata, prosegue il quotidiano spagnolo, il fantasista sosterrà le visite mediche che precederanno l’annuncio ufficiale.

L’Everton è ben felice così di liberarsi del pesante ingaggio che James Rodriguez percepiva dal club inglese.