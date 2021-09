Mancini: “Il Napoli potrebbe essere la rivelazione della Serie A”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato un’intervista a postenews.it.

Il Napoli, ma anche l’Atalanta, potrebbe essere la squadra rivelazione di una Serie A molto equilibrata in questa fase di avvio. Penso che sia normale che ci sia un equilibrio in questo inizio di campionato perché molti calciatori hanno giocato gli Europei e la Coppa America, quindi sono arrivati non in grande condizione e le squadre hanno bisogno di assestarsi. Penso che possa essere un campionato molto equilibrato fino alla fine con più squadre.