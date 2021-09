Lo schiaffo di Ronaldo era da espulsione (VIDEO) e al Var c’era l’italiano Valeri

Cristiano Ronaldo fa sempre parlare di sé, generalmente con le prodezze di campo. Sarebbe dovuto essere così anche ieri sera, quando ha rifilato una doppietta a tempo scaduto all’Irlanda che ne ha accresciuto i record. Ma la sfida di ieri sera resta macchiata da un brutto gesto di cui il portoghese si è reso protagonista.

È accaduto quando l’arbitro ha accordato un calcio di rigore per il Portogallo, che lo stesso CR7 ha poi sbagliato. O’Shea gli ha spostato il pallone appena posizionato sul dischetto e Ronaldo l’ha colpito con uno schiaffo al volto. L’infrazione non è stata rilevata dall’arbitro sloveno Jug né dal nostro Valeri che era al VAR.

And let’s completely ignore the fact what o shea did

Not sayin what ronaldo did is completely right but we all seen what messi did against atletic bilbao lol so shut up players are also human and react sometimes pic.twitter.com/PJ9BBAVJdC

