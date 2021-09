La Moviola della Gazzetta: nessun rigore tra Chiellini e Osimhen, ma mancano tre gialli alla Juve

Il braccio largo di Rabiot su Politano, la gamba di Kulusevski su Anguissa e Pellegrini che tira la maglia a Politano

Per la Moviola della Gazzetta dello Sport giusta la decisione di Irrati di non assegnare rigore al Napoli per il contatto petto-schiena tra Chiellini e Osimhen.

“L’arbitro lo considera giustamente lieve (lo mima, spiegandolo, anche ai giocatori del Napoli) e il pestone che il difensore bianconero dà all’attaccante del Napoli (dimostrato da Osimhen quasi “scalzo”) avviene in maniera non volontaria, prova ne sia è che entrambi guardano la palla, lo sviluppo dell’azione”.

L’unico neo della direzione arbitrale sono tre gialli mancanti.

“Mancano, unici nei, tre gialli: il braccio largo di Rabiot (38’ p.t.) su Politano ma anche la gamba di Kulusevski che colpisce l’avversario Anguissa cinque minuti prima. A Irrati sfugge anche Pellegrini che tira la maglia a Politano ma le altre ammonizioni sono corrette”.