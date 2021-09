Juventus-Samp, Allegri schiera Perin e Bernardeschi titolari

Le scelte dei due tecnici a un’ora dal match. Dybala e Morata guidano l’attacco bianconero. D’Aversa sceglie Murru ed Ekdal

Tra un’ora la Juventus affronterà la Sampdoria allo Stadium. Le formazioni sono ufficiali. Per la Juve, tra i pali sarà la volta di Perin. In difesa Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro. In mediana Allegri si affida a Bernardeschi, Bentancur, Locatelli e Chiesa. L’attacco è affidato a Dybala e Morata.

Per la Samp, invece, in porta toccherà ad Audero. In difesa D’Aversa schiera Bereszynski, Yoshida, Colley e Murru. A centrocampo Candreva, Thorsby, Ekdal e Depaoli. L’attacco è appannaggio di Caputo e Quagliarella.

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata. All.: Allegri

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Candreva, Thorsby, Ekdal, Depaoli; Caputo, Quagliarella. All: D’Aversa.