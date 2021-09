Il Napoli per la terza volta ha vinto le prime cinque partite di Serie A: le altre con Maradona e Sarri

Il dato riportato da Opta. Gli azzurri erano partiti così bene soltanto in altre due occasioni nella loro storia

Un avvio di stagione così s’è visto poche volte a Napoli. Per la precisione in altre due occasioni, come riporta Opta: nel 1987/88 quando c’era Maradona e nella stagione 2017/18, l’ultima con Maurizio Sarri in panchina. Le cinque vittorie nelle prime cinque partite valgono al momento il primato solitario in classifica.

5/5 – Il #Napoli ha vinto tutte le prime cinque partite stagionali di Serie A per la terza volta nella sua storia, dopo il 1987/88 e il 2017/18. Progetto.#SampNapoli #SerieA pic.twitter.com/ikiwJXafdm — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) September 23, 2021