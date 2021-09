Il CorSera sulle ragazze del volley: è l’oro del riscatto, ora sappiamo che ai Giochi avrebbero potuto vincere

L’Italia della pallavolo femminile è campione d’Europa dopo aver messo ko la Serbia. La stessa Serbia che un mese fa ha sottratto la medaglia d’oro alle nostre ragazze. Il Corriere della Sera scrive:

“È l’oro del riscatto, per le ragazze del volley. Ed è l’oro della rivincita sull’avversaria che in quel maledetto quarto di finale di Tokyo ha scatenato il cortocircuito di una squadra che sì, ora lo sappiamo, ai Giochi avrebbe potuto forse perfino vincere”.

La “bestia nera dell’Italia”, che aveva regalato tre delusioni di fila, “è stata incatenata”.

“Le ragazze del terzo titolo europeo azzurro – bello tanto quanto i due del back to back 2007-2009 – non erano sbiadite e senza nerbo. No, avevano un’anima e l’hanno dimostrato. Onore a loro e ha chi ha saputo farla emergere”.