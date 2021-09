Gravina: «Bisogna patrimonializzare, non rincorrere forme di indebitamento costante»

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha rilasciato alcune dichiarazioni in visita al nuovo centro sportivo della Fiorentina.

«Noi dobbiamo patrimonializzare le società di calcio e non dobbiamo rincorrere forme di indebitamento costante. Sono ormai anni, tre anni dal mio insediamento, che invito in maniera sempre più decisa e incisiva il calcio italiano a valutare con grande attenzione i due asset fondamentali per lo sviluppo, la rivoluzione e la rinascita: mi riferisco ai settori giovanili e alle infrastrutture. Il Viola Park è un investimento della Fiorentina per tutto il calcio italiano. Sono ormai tre anni che ricordo al calcio italiano quali siano i due asset fondamentali per la crescita: settori giovanili ed infrastrutture. Noi dobbiamo patrimonializzare, non indebitarci. Questo è un modello che inorgoglisce la Fiorentina, Firenze e il calcio italiano. Il progetto credo diventerà il modello italiano di riferimento: è molto bello vedere giocatori (uomini e donne) di tutte le età vivere sotto lo stesso segno, la passione per il calcio. Da parte mia c’è considerazione, rispetto e supporto a iniziative di questo tipo. Rocco Commisso ha portato una ventata di novità importanti per il calcio italiano. La vittoria ad Euro 2020 ci inorgoglisce, ma non deve farci dimenticare i problemi del nostro movimento. Se continuiamo così il calcio italiano può essere di nuovo un punto di riferimento».