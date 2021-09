Giacomo Poretti: «Quando ho conosciuto Aldo e Giovanni ho pensato che erano dei geni» 

Su Specchio un’intervista a Giacomo Poretti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Di solida fede interista, commenta l’addio di Lukaku al club nerazzurro.

«Ho preso molto male l’addio di Lukaku solo che non voglio rischiare di fare il romantico, il moralista e non so neanche se è giusto ragionare così. Però in questo marasma bisogna dire che noi tifosi viviamo il calcio in un modo e i calciatori in un altro: noi abbiamo la malattia di appartenere a un gruppo, a una famiglia in cui riponi desideri e speranze di felicità. Almeno per non farci soffrire troppo dovrebbero avere più stile e trattarci con più attenzione».