Gazzetta: zero tracce di sarrismo a San Siro, soltanto piolismo

Il Milan ha soffocato la Lazio di Sarri in culla, impedendole qualunque iniziativa. Si candida allo scudetto in attesa di capire il vero spessore di Napoli e Roma

La Gazzetta dello Sport elogia il Milan, che ieri ha battuto la Lazio a San Siro 2-0.

“Milan, fortissimamente Milan. Più del risultato conta la prestazione: potente, assoluta, ruggente, e contro un avversario temuto perché di spessore tecnico e tattico. Il responso è stato netto, il Milan ha annichilito la Lazio di Maurizio Sarri, in pratica l’ha soffocata nella culla, le ha impedito qualunque iniziativa degna del gioco per cui il suo allenatore è famoso. Zero tracce di sarrismo a San Siro, soltanto piolismo. Un 2-0 così chiaro assume i contorni di una candidatura allo scudetto. Nel vuoto di potere che si è creato con il ridimensionamento della Juve e il rimontaggio dell’Inter e in attesa di capire quale sia il vero spessore del Napoli e della Roma, il Milan può riempire l’incertezza che regna sulle cime della Serie A”.