Gazzetta: Spalletti s’è assunto la responsabilità di portare il Napoli a conquistare lo scudetto

In tre mesi ha saputo conquistarsi la passione dei napoletani, un sentimento che non è per tutti. Questione di simpatia, senz’altro. Ma incantare Napoli non è facile, per conquistarla c’è bisogno di farla sentire importante, di darle prestigio, soprattutto nelle competizioni dove non sempre è riuscita a prevalere. Ebbene, lui s’è voluto assumere la responsabilità di portare il Napoli lì dove soltanto Bianchi (1987) e Bigon (1990) sono riusciti in quasi 100 anni di storia: a conquistare lo scudetto