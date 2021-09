Gazzetta: scintille con Spalletti, Allegri ha ancora il sacro fuoco. Ora deve passarlo alla Juve

«Allegri imbocca imbufalito il tunnel degli spogliatoi senza salutare Spalletti. Il problema per lui è che la Juventus litiga anche con la classifica»

La lite – in realtà una vera e propria aggressione – cattura l’attenzione anche della Gazzetta dello Sport che in due articoli differenti scrive:

E ancora:

Il problema per Allegri è che la Juve litiga anche con la classifica: ha un punto dopo tre giornate ed è a -8 dal Napoli e da chissà chi altro, dopo le partite di oggi. Era successa la stessa cosa nel 2015-16 – sconfitte con Udinese e Roma, pareggio con il Chievo – e quella volta Allegri vinse lo scudetto, ma la rimonta icona non è propriamente semplice da ripetere con una rosa diversa, un clima diverso, una personalità diversa. Qualche numero da ieri sera: 25 tiri a 8 per il Napoli, 13 corner a 1, possesso palla a 67 contro 32, 627 passaggi contro 312.