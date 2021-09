Gazzetta: Sarri, al posto di Allegri, avrebbe inveito contro i potenti. Pirlo non sarebbe stato efficace

La Gazzetta dello Sport commenta le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa, paragonandolo ai suoi due predecessori: Sarri e Pirlo. Sarri, scrive la rosea, si sarebbe sicuramente lamentato della pausa Nazionali, mentre Pirlo non sarebbe stato altrettanto efficace.

“Allegri si siede in conferenza stampa e spiega che si prenderà il rischio di andare a Napoli senza Dybala, Bentancur,

Danilo, Alex Sandro e Chiesa, i primi quattro rientrati nelle ultime ore in Italia, Federico bloccato da un problema fisico. Il senso è chiaro: come con Ronaldo, alla Juve non ci sono insostituibili. Allo stesso tempo, però, Max evita di polemizzare con la Fifa e i suoi piani di viaggio: «Il calendario delle nazionali è questo, va accettato. Domani faremo una grande partita, sicuro». Una calma zen degna di Phil Jackson, il mitico allenatore Nba che senza scomporsi portava i campioni a fare quello che serviva a lui e alla squadra. Chi ha vissuto questi due anni di Juve così non può fare a meno di pensare che – primo – Sarri in situazione simile non si sarebbe trattenuto dall’invettiva contro i potenti e – secondo – Pirlo non sarebbe stato altrettanto efficace nel fissare un paio di concetti e ripeterli, parlando alla squadra attraverso i giornalisti”.