Gazzetta: Meret è partito per la Nazionale nonostante i dolori lancinanti dopo Genoa-Napoli

Già nello spogliatoio, dopo lo scontro con Buksa, il portiere aveva iniziato a soffrire, ma non aveva rinunciato alla convocazione. Ora rischia di tornare in campo a ottobre

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, Alex Meret sarebbe partito per la Nazionale nonostante i “dolori lancinanti” seguiti allo scontro con Buksa durante Genoa-Napoli. E’ stato quello l’episodio che ha determinato l’infortunio del portiere, che ora rischia fino ad un mese di stop.

“L’impatto a terra, con la schiena, è stato violento e scomposto, tanto che s’è reso necessario l’intervento dei sanitari per rimetterlo in piedi. Meret ha continuato a giocare ed ha terminato la gara con non poche difficoltà. Negli spogliatoi, il dolore è diventato lancinante, ma il giocatore ha raggiunto lo stesso Coverciano, la sede del ritiro della nazionale, per rispondere alla convocazione di Roberto Mancini”.