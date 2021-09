Gazzetta: La Juve non sa creare e non sa difendersi. Non ha ancora scelto cosa diventare

La Gazzetta dello Sport analizza Napoli-Juve, finita con la vittoria del Napoli per 2 reti a 1.

“Il Napoli ha sconfitto meritatamente la Juve e resta a punteggio pieno. Ha aggiunto a una rosa di grande qualità la novità Anguissa: ottimo il debutto del camerunese. A Spalletti non manca nulla. In tre sole partite ha staccato i bianconeri di 8 punti. Alzi la mano chi l’avrebbe previsto sotto l’ombrellone. Sotto l’ombrellone molti pensavano che il ritorno di Allegri, dopo l’incompreso Sarri e il debuttante Pirlo, avrebbe innescato immediatamente il Rinascimento bianconero. E invece è arrivato solo un punto in tre partite. Servirà più tempo del previsto”.

Il giudizio sulla Juve di Allegri è impietoso.

“Oggi la Juve non sa creare e non sa difendersi. Non sa essere fantasiosa e neppure concentrata. Non ha ancora scelto cosa diventare. Allegri dovrà deciderlo al più presto, sfruttando al meglio il talento dei Dybala e dei Chiesa, perché le altre corrono, alla prossima ci sarà il Milan e CR7 ha cominciato a segnare a Manchester”.