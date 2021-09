Gazzetta: il Napoli e Osimhen hanno margini di miglioramento inesplorati

Il Napoli di Spalletti conduce la classifica, con Osimhen che si presenta come uomo di copertina del mese di settembre. Sia il Napoli che il suo attaccante, scrive la Gazzetta dello Sport, hanno in comune una cosa: i margini di miglioramento ancora inesplorati.

“Il faccione da spot settembrino è quello di Victor Osimhen. Il nigeriano del Napoli ha segnato 6 gol in questo mese (tra tutte le competizioni), gli stessi di Karim Benzema. Giusto per allargare lo sguardo oltre i nostri confini. Buono per sottolineare la qualità crescente del centravanti di Spalletti. Il bomber Osimhen e il suo Napoli hanno in comune un fattore: i margini di miglioramento sono per entrambi inesplorati. Nel frattempo, quindi, va bene prendersi i gol e i punti in classifica”.