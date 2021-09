Gazzetta: Ibrahimovic e Mourinho, due divinità accanto a Luciano Spalletti

Milan, Roma e Napoli in vetta alla classifica. Il tecnico toscano del Napoli cercherà di non rimanere stritolato e di guadagnare spazio

Sulla Gazzetta dello Sport Luigi Garlando commenta il weekend di campionato con lodi al Milan: è da scudetto.

“Nei primi 45’ ha mostrato il miglior calcio visto finora in A: pressing alto e costante, ritmo intenso, squadra corta e connessa, linee di passaggio nitide, costruzione fluida. Quello spettacolo che spesso ammiriamo all’estero. E dio non era ancora in campo”.