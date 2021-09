Gazzetta: i Friedkin cercano un socio di minoranza per la Roma

Contatti in America con Michael Moritz, ex presidente di Sequoia Capital. Ma in ballo c’è anche il milionario ceco Radovan Vitek

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, i Friedkin starebbero cercando un socio di minoranza per la Roma. Hanno già iniettato parecchi soldi nelle casse del club, 248 milioni, ma nonostante questo, ancora non si registra un’inversione di tendenza nei conti, tra Covid e ricavi che non decollano e ingaggi ancora troppo alti per via degli esuberi.

“Alla luce di tutto ciò, sfruttando anche i canali con la banca d’affari JP Morgan, i Friedkin da tempo stanno cercando una partnership con cui dividere gli oneri. Un socio, cioè, disponibile a rilevare il 40 per cento del club, ma che – sul modello dei partner dell’ex presidente Pallotta – intervenisse poco nella «governance»“.

La rosea fa anche i nomi dei possibili soci.

“Tra i molti contatti ad esempio si dice ci sia stato con Michael Moritz, 66 anni, ex presidente di Sequoia Capital, una delle più importanti società di «venture capital» con sede nella Silicon Valley. Moritz, appassionato di calcio, con un portafoglio di oltre 6 miliardi di dollari secondo «Forbes» e investimenti, tra gli altri, in Google, PayPal, Cisco, Yahoo e Linkedin. Come detto ha declinato l’offerta, che però potrebbe interessare altri magnati negli Stati Uniti, visto che il business piace”.

Ma ci sarebbe anche una possibilità più vicina. Si tratta di Radovan Vitek, milionario ceco proprietario dell’area di Tor di Valle dove avrebbe dovuto nascere lo stadio della Roma. E’ possibile che i Friedkin riallaccino i contatti con lui.

“Una «joint venture» fra le due aziende potrebbe portare Vitek ad entrare nell’azionariato del club giallorosso, ma mentre i Friedkin si occuperebbero soprattutto della gestione sportiva, il magnate ceco seguirebbe più la parte stadio, stavolta in accordo col Comune”.