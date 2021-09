De Laurentiis: «Vincere lo scudetto? A volte qualcuno ti scippa quello che ti appartiene»

Poco prima dell’inizio dell’amichevole tra Napoli e Benevento, i due presidenti, Aurelio De Laurentiis e Oreste Vigorito, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ad OttoChannel. Il patron del Napoli ha dichiarato:

“Abbiamo fatto 10 anni di Europa che conta, credo che siamo una delle poche italiane ad esserci riusciti. Certo, bisognerebbe vincere anche gli scudetti, ma per farlo non bisogna essere solo una squadra importante. A volte c’è qualche inconveniente, altre volte c’è qualcuno che ti scippa quello che ti appartiene. C’è qualcosa che nel calcio non si deve spegnere. Simpatia tra Napoli e Benevento? Non dovrebbero esserci contrapposizioni in Campania, dovremmo essere tutti una grande famiglia in quella che è la terra più bella del mondo”.