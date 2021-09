Corriere: dopo il ko a Verona, Mourinho deve frenare i comportamenti autolesionisti e negativi dei suoi 

Veretout si è fatto ammonire per proteste al 17′ e Abraham ha mostrato nervosismo verso tutti, compresi i compagni di squadra. Poi c’è la piazza umorale

La Roma ieri è stata fermata dal Verona. Ora, scrive Luca Valdiserri sul Corriere della Sera, toccherà a Mourinho gestire il momento negativo in una piazza molto umorale come quella della Capitale. Il tecnico dovrà anche evitare i comportamenti autolesionisti dei suoi calciatori, visti già ieri in partita.

“Il compito di Mourinho, adesso, è saper gestire il momento negativo in una piazza molto umorale. Una partita storta può capitare a tutti, l’importante è evitare nelle prossime comportamenti autolesionisti come l’ammonizione per proteste di Veretout al 17’ (il francese è stato poi enormemente condizionato nel suo gioco) o negativi come l’eccesso di nervosismo di Abraham verso tutti, compagni di squadra compresi. L’obiettivo vero della Roma è la qualificazione alla prossima Champions, il cammino è fin qui quello giusto”.