Barbano: come coesistono la risolutezza di Chiesa e l’indeterminatezza di Insigne, Immobile e Barella?

Nell’analizzare sul Corriere dello Sport il pareggio di ieri dell’Italia contro la Bulgaria, Alessandro Barbano lo attribuisce alla presunzione.

“E tuttavia l’improbabile pari rimediato con la Bulgaria si spiega, anche, in parte, con un peccato capitale: la presunzione. Un vizio che costa caro anche quando l’esagerato senso di sé non è immotivato. Gli azzurri sono scesi in campo tanto sicuri dei propri mezzi da cedere alla tentazione estetizzante dei giocolieri, persi in un palleggio lezioso che ha fatto della loro empatia un circuito autoreferenziale. Tanto elegante quanto innocuo”.