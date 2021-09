Barbano: al centro del gioco del Napoli c’è la testa. Spalletti ha cambiato l’anima della squadra

Sul CorSport. Nulla accade per caso. Il tecnico ha rivoltato la pelle del Napoli: resta il talento degli azzurri in una corteccia più dura

“Una cosa, su tutte, impressiona. Ed è la testa. La testa sta al centro del gioco degli azzurri. Razionalità pura, perché nulla accade per caso”.

Lo scrive Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport, aggiungendo una sottolineatura per il lavoro di Spalletti sul suo Napoli.

“Le note di merito le lasciamo alle pagelle, e ce n’è per tutti. ma una sottolineatura riguarda il tecnico che ha cambiato l’anima di questa squadra, sguainandola come una pelle e rivoltandola all’incontrario: rimane tutto il talento degli azzurri in una corteccia più dura”.