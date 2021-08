Vernazza: Ronaldo è stato declassato da messia a problema

Sulla Gazzetta: È iniziato il giochino dello scarica Ronaldo. Dispiacerebbe però se lo stillicidio continuasse, se il lungo addio andasse avanti tra un ammiccamento e un’indiscrezione

È iniziato il giochino dello scarica Ronaldo, scrive Vernazza oggi sulla Gazzetta dello Sport,

Tre anni fa Ronaldo veniva osannato come il messia che avrebbe svegliato la Juve dall’incantesimo della Champions maledetta. La grande Coppa non è arrivata e oggi Cristiano non è più la soluzione, ma il problema

Allegri tornato in panchina ha rimesso in ordine i ruoli relegandolo in panchina in avvio di campionato, salvo farlo entrare per segnare e prendere l’abbraccio dei compagni. Ma parte dei tifosi sembra essere d’accordo con il possibile addio di CR7

Il problema della Juve è il suo oneroso stipendio e non solo per i bianconeri a quanto pare.

Ci dispiacerebbe però se lo stillicidio continuasse, se il lungo addio andasse avanti tra un ammiccamento e un’indiscrezione. Ronaldo non ha fatto vincere la Champions alla Juventus, ma averlo in Italia è stato ed è un privilegio. Finirà nel Pantheon della Serie A assieme a Maradona, Zico, Platini, Ronaldo il Fenomeno, Gullit, Van Basten, Falcao, Rummenigge e altri fuoriclasse stranieri. Ci auguriamo un distacco laico, sobrio, ma già lo sappiamo che non sarà così.