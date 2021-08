The Athletic: la Juventus vuole sostituire Cristiano Ronaldo con Kean

L’attaccante dell’Everton potrebbe ritrovare i bianconeri e Massimiliano Allegri, che l’aveva fatto esordire in Serie A cinque anni fa

La Juventus sta lavorando al ritorno di Moise Kean per sostituire Cristiano Ronaldo, ormai in partenza direzione Manchester City. Lo riporta The Athletic, secondo cui anche il Psg aveva fatto un’offerta per trattenere l’attaccante, ricevendo però un no dall’Everton.

Kean è consapevole di non essere la prima scelta a Liverpool, trovandosi dietro Calvert-Lewin, quindi è favorevole a cambiare aria.

Fu proprio Massimiliano Allegri a farlo esordire nel 2016 e con lui Kean ha conosciuto il calcio che conta nelle prime stagioni ad alto livello. Dall’Everton filtra la volontà di chiudere una cessione definitiva o quantomeno un prestito con obbligo di riscatto.