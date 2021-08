Telegraph: Conte è il primo nome sulla lista dell’Arsenal se Arteta viene esonerato

Il quotidiano inglese delinea il futuro del tecnico spagnolo: ha cinque partite per convincere la proprietà e l’ambiente

Mikel Arteta ha cinque partite per trasformare l’Arsenal o dovrà fare i conti con la possibilità dell’esonero. I Gunners hanno perso le prime due partite di campionato, dopo una campagna acquisti da 125 milioni di sterline e secondo il Telegraph il tecnico si sta giocando il posto.

Il quotidiano inglese inoltre indica Antonio Conte come profilo più considerato per la successione. Il club ovviamente dovrebbe convincere Conte di avere gli strumenti necessari, tecnici ed economici, per competere ad alti livelli: l’allenatore, infatti, rifiuterebbe se dovesse notare che l’Arsenal sia disposto ad accontentarsi.