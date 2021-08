Sconcerti: la Juventus è una somma di persone sole

Sul Corsera: non c’è squadra, il disagio è generale. L’unico che continua a crescere è Chiesa ma non ha la facilità di tiro e di gol di Ronaldo

Sul Corriere della Sera analisi impietosa di Sconcerti dopo la sconfitta interna della Juventus per 1-0 contro l’Empoli.

Non c’è squadra, come spesso negli ultimi due anni. Ma senza Ronaldo si nota di più. Non andrà sempre così, ma il disagio è generale, la Juve resta una somma di persone sole. Dovrà andare oltre la sostituzione di Ronaldo.