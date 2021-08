Sarri: «Corsi è l’unico presidente con cui si può parlare di calcio”

“In questo momento è tutto in divenire. Stiamo lavorando, mi ritengo uno specialista. Di solito gli specialisti vogliono che tutto funzioni benissimo. Sarà una stagione di costruzione per essere competitivi nelle prossime stagioni. Il calcio di oggi è meno per gli specialisti e più per i tuttologi. Sono contento, ho visto grande applicazione. Si va a cambiare un modo di pensare il calcio. In alcuni momenti l’evoluzione va veloce, altri no. Tutto normale. L’applicazione dei ragazzi è feroce e mi sto divertendo, vado all’allenamento contento”.