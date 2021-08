Repubblica: Juve punita da Mancuso uno dei tanti da lei gestiti per anni per accumulare plusvalenze

Ha segnato il gol decisivo dell’Empoli. “È stato uno di quei giocatori che la Juventus ha gestito per anni, come altre decine, al solo scopo di trasferirli per plusvalenze”

Repubblica si sofferma su un aspetto interessante della sconfitta casalinga della Juventus contro l’Empoli. A fare gol è stato Mancuso, 29 anni, alla sua prima stagione in Serie A.

Leggiamo su Wikipedia che

il 31 gennaio 2018 viene ingaggiato dalla Juventus in uno scambio con Cristian Bunino. Rimane in prestito al Pescara fino al giugno 2019.

Ecco cosa scrive Repubblica:

A punire la Juve è stato uno di quei giocatori che ha gestito per anni, come altre decine, al solo scopo di trasferirli per accumulare plusvalenze, fino a che Leonardo Mancuso (bomber con il numero 7, toh) ha finalmente trovato stabilità a Empoli, dove ha dimostrato di saper fare il suo mestiere di attaccante di bosco (nel fitto dell’area ha avuto un guizzo dei suoi) e di riviera, perché spazia, aiuta, gioca, palleggia, essendo calato a meraviglia in questa squadra che gioca a memoria sin da quando l’ha istruita Sarri.