Addio Gerd Müller il più implacabile centravanti d’area della storia del calcio

Da anni era malato di Alzheimer. A darne notizia l’account Twitter del club tedesco: “Oggi il mondo del Bayern si ferma per lui”. In Nazionale ha segnato 68 reti in 62 partite

E’ morto, a 75 anni, Gerd Muller, storica bandiera del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. Era malato di Alzheimer da anni. A darne notizia l’account Twitter del Bayern:

L’account Twitter del club tedesco ha cambiato l’immagine del profilo mettendola in bianco e nero in segno di lutto.

FC Bayern are mourning the passing of Gerd Müller.

The FC Bayern world is standing still today. The club and all its fans are mourning the death of Gerd Müller, who passed away on Sunday morning at the age of 75.

— FC Bayern English (@FCBayernEN) August 15, 2021