Lotito: «Mi hanno minacciato per Pedro. Inzaghi? Forse ho seminato male»

Lotito a Novantesimo minuto. Ieri. Il Corriere dello Sport riporta le sue dichiarazioni. Rivela di aver ricevuto minacce per l’acquisto dell’ex romanista Pedro.

«Credo che ci voglia un pò di buonsenso. Il calcio, oltretutto, rappresenta i valori del superamento degli steccati di carattere economico e razziale. Una forma di discriminazione, anche dei club, non va tutelata, anzi combattuta. Pedro, dalla Roma, non è stato impiegato, per noi era idoneo alla squadra. Al debutto ha già dato il suo apporto in modo concreto, abbiamo fatto un acquisto che ritengo giusto. C’è chi non era d’accordo e me lo ha detto al telefono, ma ci sono abituato alle minacce. Sarri l’ha ritenuto utile, io l’ho messo nelle condizioni di acquisirlo. Ho imparato a convivere con queste situazioni. Le persone intelligenti sono sempre molto poche»