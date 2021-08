Le Kessler: «Non veniamo più in vacanza in Italia, troppi telefonini, si avvicinerebbero per le foto»

Al Corriere della Sera: «Andiamo in Florida, dove nessuno ci riconosce. La nostra eredità a Medici senza Frontiere. Saremo nella stessa urna con nostra madre e il barboncino»

Le gemelle Kessler hanno compiuto 85 anni (il 20 agosto). Vivono in Germania. Hanno concesso un’intervista al Corriere della Sera.

Il vostro luogo del cuore in Italia?

Ellen: «Positano, dove trascorrevamo il mese di agosto a casa di Zeffirelli. Lì si incontravano persone interessanti, da Carla Fracci a Gregory Peck».

Alice: «Ormai in Italia in vacanza non veniamo più, troppi telefonini, non potremmo stare in spiaggia senza che qualcuno si avvicini per una foto. Andiamo in Florida, dove nessuno ci riconosce».

Lasceranno la loro eredità a Medici senza Frontiere.

«Non abbiamo più parenti e se li abbiamo non li conosciamo. Abbiamo scelto loro perché rischiano la vita per gli altri, hanno preso il Nobel per la Pace e sono seri».

Per quando sarà, hanno scelto di riposare nella stessa urna?

«Sì, con nostra madre e il nostro barboncino Yellow».