La Stampa: Szczesny da orrore e i tifosi rimpiangono Buffon e Donnarumma

Il portiere bianconero è stato confermando quest’estate dopo l’arrivo di Allegri, ma i due episodi con l’Udinese hanno deluso

Dopo l’incerta, per non dire disastrosa prova di Szczesny contro l’Udinese, quella che doveva essere una certezza ora rischia di trasformarsi in un’incognita pericolosa per la Juventus, scrive La Stampa, ricordando che il portiere bianconero è stato confermando quest’estate rinunciando a ingaggiare Donnarumma.

Qualche campanello d’allarme su Szczesny era già risuonato durante gli Europei, dove aveva accumulato incertezze e gol, ma le vacanze tra Mykonos e Parigi sembravano averlo aiutato a ritrovare la giusta serenità e il resto l’aveva fatto il ritorno di Allegri. I dubbi, invece, tornano ad affiorare e molti tifosi bianconeri stanno già rimpiangendo il mancato ingaggio di Donnarumma (finito al Psg) oltre all’addio di Buffon