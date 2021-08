«Il processo per il Ponte Morandi non corre rischi, non potrei guardare negli occhi i familiari delle vittime» 

Il ministro Cartabia al Secolo XIX: «Non vogliamo e non possiamo dimenticare il modo in cui 43 persone hanno perso la vita quella mattina»

Il ministro della Giustizia Cartabia al Secolo XIX: «Ritornare ora, da ministra della Giustizia, significa rinnovare l’impegno per garantire ogni supporto – innanzitutto agli uffici giudiziari di Genova – perché il bisogno di giustizia dei sopravvissuti e dei familiari delle vittime trovi piena risposta. Il dolore di Genova esige rispetto e impegno perché le responsabilità siano accertate e perché tragedie così non abbiano mai a ripetersi».

«Il processo per il Ponte Morandi non corre alcun rischio».

Lo ha dichiarato, nel giorno del terzo anniversario del disastro, in un’intervista al Secolo XIX, il ministro della Giustizia, Marta Cartabia. Oggi sarà a Genova per la commemorazione delle vittime, dopo aver presenziato anche alle due precedenti.

Continua parlando della riforma della giustizia:

«A proposito del dibattimento sulla riforma del processo penale approvata dalla Camera, ho ricevuto le legittime preoccupazioni dei familiari delle vittime. Ebbene, occorre ribadire con chiarezza che non c’è mai stato alcun rischio per il processo sul crollo del Ponte. Non potrei essere qui, non potrei guardare negli occhi chi sta patendo un così profondo dolore se non potessi confutare con certezza le voci che sono state motivo di preoccupazione».