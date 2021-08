Gazzetta: se il Napoli va in Champions può accontentare le richieste di Insigne

“Patto con Insigne” è il titolo della testata Napoli di oggi su La Gazzetta dello Sport. Nell’articolo viene illustrato uno scenario che potrebbe far felice tutte le parti in causa.

Se, come spera (De Laurentiis), Lorenzo sarà protagonista di una stagione importante, il Napoli potrebbe ritrovarsi a poter riprogrammare una partecipazione alla Champions. A quel punto potrebbero esserci le risorse per sottoscrivere un contratto importante. Certo, sembra uno scenario da favola a lieto fine. Ma se Insigne vorrà davvero restare con questa casacca – e da gennaio magari non prenderà altri impegni per la successiva stagione, come il regolamento consente ai giocatori in scadenza – crediamo che De Laurentiis possa avere più motivazioni per trovare risorse e tenersi la sua bandiera.