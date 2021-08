Gazzetta: “questo Insigne mette in seria difficoltà De Laurentiis per il rinnovo”

“Sempre più protagonista in campo. Nel finale Spalletti gli concede sostituzione e standing ovation, anche questo un messaggio per il presidente”

Insigne. Dopo Spalletti, il protagonista della serata, della vittoria per 2-0 sul Venezia, è stato Insigne con una prova di carattere e la reazione sia all’espulsione di Osimhen sia al primo rigore sbagliato. È da questi particolari che si giudica un giocatore, altro che. Insigne è stato ed è anche il protagonista di una non trattativa con il Napoli per il rinnovo del contrattoÈ in scadenza di contratto a il prossimo anno potrebbe andar via a zero. La Gazzetta, con Maurizio Nicita, lo sottolinea:

un Insigne sempre più protagonista in campo e che mette in seria difficoltà De Laurentiis per il rinnovo di contratto. Insigne vuole restare nella sua città e ci mette cuore e anima in tutto quello che fa in campo. E non a caso nel finale Spalletti gli concede sostituzione e standing ovation, anche questo un messaggio per il presidente.