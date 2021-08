Gazzetta: “quanta differenza col Napoli spento che gettò la Champions contro il Verona”

“Nonostante 70 minuti giocati in inferiorità numerica, il Napoli ha sempre tenuto il pallino del gioco, mostrandosi padrone del proprio destino”

La differenza rispetto al recente passato del Napoli è fin troppo evidente per non essere sottolineata. Lo fa la Gazzetta che, con Maurizio Nicita, scrive:

Verona e Venezia sono lontane 115 chilometri, ma per il Napoli quella distanza è molto più siderale per quello che è successo in questi ultimi tre mesi.