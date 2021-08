Gazzetta: la strategia del Napoli per il ricorso alla squalifica di Osimhen

Ridurre la squalifica di Victor Osimhen e riaverlo a disposizione per la sfida contro la Juventus: è questo l’obiettivo del Napoli, che ha presentato ricorso contro la decisione del giudice sportivo di comminargli due turni di stop. L’edizione online de La Gazzetta dello Sport ha anticipato quella che sarà la strategia del club azzurro.

I legali del Napoli, approfittando anche della sosta del campionato, hanno deciso per il ricorso ordinario, e non di urgenza, così da poter conoscere il referto stilato dall’arbitro Aureliano dopo la gara col Venezia e focalizzare meglio i fattori su cui puntare.

Il Napoli punta a dimostrare che quello di Osimhen non è uno schiaffo, ma solo un movimento per divincolarsi dall’avversario che non ha subito alcun danno fisico (in effetti per Heymans non c’è stato intervento medico). In più si parla nella motivazione del giudice di “pallone non a distanza di gioco”, e siccome si stava battendo un calcio d’angolo il concetto può diventare relativo. Il Napoli potrebbe richiedere anche l’audizione dell’arbitro e far intervenire Osimhen, senza richiedere la prova tv.