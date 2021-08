Gazzetta: Giuntoli ha accettato l’offerta del Marsiglia per Ounas

A pochi giorni dalla chiusura del mercato potrebbe sbloccarsi la situazione del Napoli che era in attesa di cedere per poter comprare. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti il club ha trovato l’accordo per la cessione di Ounas, mentre fino ad ieri sembrava che Spalletti non volesse privarsene

Cristiano Giuntoli sta definendo il passaggio di Adam Ounas al Marsiglia. Il ds ha accettato la richiesta del club francese che ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto. La trattativa dovrebbe concludersi in tempi brevi. Sul giocatore avrebbe voluto puntare anche il Torino, ma Ounas ha chiesto esplicitamente di andare al Marsiglia