Corsport: il Napoli ha discusso con Manolas e Raiola

L’Olympiacos resta interessato, ma non c’è nessun accordo ancora e Adl si aspetta un’offerta da 15 milioni

Mancano sette giorni alla chiusura del mercato e la situazione in casa Napoli, scrive il Corriere dello Sport, è abbastanza confusa. Si attente infatti l’arrivo di un centrocampista e di un terzino sinistro, ma, come ha spiegato più volte il presidente, non si compra nessuno se non si vende, ed è proprio qui il nodo perché i due calciatori in vetrina, Ounas e Manolas, sono considerate pedine importanti per Spalletti.

Il club ha discusso a muso duro sia con Kostas il greco sia con il suo manager, Raiola, a margine della trattativa con l’Olympiacos; che resta interessato, altroché, ma che nel contempo tiene a precisare attraverso il vicepresidente quanto l’affare sia tutt’altro che definito: Adl aspetta un’offerta da 15 milioni