CorSport: giocano tutte tranne la Juve, il Napoli ha una feroce concentrazione

La maggioranza dei tecnici di Serie A si sta spostando sul versante del gioco di Sarri, i bianconeri non sono nemmeno sul fronte di Allegri

“ Giocano tutte, tranne la Juve (per ora) . Giocano palla a terra, pressing alto, usano linee verticali, palleggiano rapide e insistenti”.

Lo scrive Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport, nel commento alle prime due giornate di campionato. E continua chiamando in causa il dibattito tra giochisti e risultatisti, o meglio, tra discepoli di Sarri e discepoli di Allegri. Andato via Conte,

“la maggioranza dei tecnici sta transitando sul versante sarriano. Su quel fronte non c’è la Juve, ma il suo problema è che per il momento non è nemmeno sull’altro fronte, quello del vecchio Allegri”.