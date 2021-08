Anche Spalletti tra i fan del padel: «È uno sport geniale, sei sempre connesso come Pizarro» (VIDEO)

Focus del Corrmezz sulla padelmania scoppiata anche a Napoli. Venti impianti in città e un fiorire di chat per appassionati e organizzare incontri

Il padel. Dalla Spagna l’ondata è ormai arrivata – già da un po’ – in Italia e a Napoli. Oggi ne scrive il Corriere del Mezzogiorno con Carmelo Prestisimone. Il Corrmezz scrive che sono venti gli impianti di padel a Napoli.

In zona flegrea, tra Fuorigrotta ed Agnano, si contano ben 10 strutture di cui ognuna possiede dai 3 ai 10 campi. Tre impianti sono a Pianura e ben 7 nella zona alta della città tra Capodimonte, Vomero e San Pietro a Patierno.

A Posillipo c’è il Padelirium Green Park, in viale Virgiliano.

Migliaia ormai i praticanti. Le chat sull’argomento sono tante e tra le più quotate c’è l’ iPadelLovers seguita da Giovanni Frenna, libero professionista e instancabile organizzatore di tornei abbinati ad eventi a tema, che conta oltre 200 iscritti tra cui molti avvocati, imprenditori, medici, insegnanti (fra i 40 e i 50 anni) capaci di prendere la racchetta e di scendere in campo anche 4-5 volte a settimana come farebbe un giocatore professionista. Si gioca a tutte le ore, anche d’estate. Nelle chat si creano partite anche tra sconosciuti come fossero speed date e si gioca.

Una passione condivisa anche dal tecnico del Napoli calcio Luciano Spalletti che definisce il padel «uno sport geniale perché si resta sempre connessi», così come da Diego Maradona junior, mvp del mese di maggio al Pianeta Verde di Agnano, la struttura che ha creato anche la Baby Academy per la prossima stagione.